Стало известно, почему напрягся Зеленский на встрече с Трампом

Улыбка Зеленского исчезла при вопросе Трампу о встрече с Путиным

Во время совместного общения с прессой в имении Мар-а-Лаго настроение Владимира Зеленского резко изменилось после того, как журналисты задали американскому лидеру Дональду Трампу вопрос о возможной встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

Как передает корреспондент РИА Новости, в начале встречи Зеленский прибыл в приподнятом настроении, улыбался и выглядел расслабленным.

Однако, когда Трамп начал отвечать на вопросы о контактах с Путиным, отметив, что возможная встреча «зависит от обстоятельств», выражение лица Зеленского стало меняться. По наблюдениям журналиста, украинский президент заметно напрягся, несколько раз дернул носом и сжал губы, пытаясь скрыть раздражение.

Это четвертая встреча Трампа с Зеленским и первая, проходящая в имении Мар-а-Лаго во Флориде, где лидеры проводят переговоры.

