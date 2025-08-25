Американский сенатор Линдси Грэм* считает, что президент США Дональд Трамп готовится снять запрет на украинские удары ракетами большой дальности по России. Республиканец, как полагает политик, может пойти на это, чтобы помочь ВСУ перейти к наступательным действиям на фронте и нанести «гораздо более серьезный ущерб» российскому государству, сообщает All Israel News .

Кроме того, Грэм* добавил, что в сентябре представит законопроект с предложением признать Россию «государством-спонсором терроризма». Также сенатор предложит американскому президенту документ о введении «сокрушительных» экономических санкций против президента России Владимира Путин и экономики страны.

«Законопроект также ударит по коммунистическому Китаю и другим странам драконовскими санкциями, если они продолжат покупать дешевую российскую нефть», — добавляется в статье.

Ранее на американском телевидении Линдси Грэма* назвали безумцем, который жаждет внимания.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга