Стало известно о возможной отставке главы СБУ

сегодня в 05:28

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк написал заявление об увольнении. Об этом 5 января сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на журналиста Станислава Речинского, ранее работавшего в пресс-службе ведомства.

По информации источника, основными претендентами на пост главы СБУ являются заместитель руководителя ведомства Александр Поклад и начальник Центра специальных операций «А» Евгений Хмара.

Ранее, 28 декабря 2025 года, Верховная рада получила на рассмотрение проект постановления об отстранении Малюка и генерального прокурора Руслана Кравченко, однако причины для их возможного увольнения в документе указаны не были.

Комитет парламента должен рассмотреть проект в течение 30 дней.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.