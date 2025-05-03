Стало известно, о чем Путин и Мирзиев разговаривали по телефону

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Путин провел разговор с Мирзиевым по телефону

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиевым. Главы государств обсудили вопросы двусторонней повестки, сообщает пресс-служба Кремля.

Во время диалога Путин и Мирзиев поговорили про сотрудничество между государствами в сфере торговли и экономики. Оба лидера высоко оценили организованную 28-30 апреля V Международную промышленную выставку «ИННОПРОМ. Центральная Азия».

Главы государств отметили, что 80-летие Победы в Великой Отечественной — ключевая дата для обоих государств. Мирзиев подтвердил, что приедет 9 мая на праздничные мероприятия в российской столице.

Ранее сообщалось, что президент Узбекистана посетил стенд Москвы «ИННОПРОМ. Центральная Азия». Во время встречи представители сторон поговорили о наращивании промышленного сотрудничества.