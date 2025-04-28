Президент Узбекистана посетил стенд Москвы «ИННОПРОМ. Центральная Азия»

сегодня в 18:10

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетил стенд российской столицы на выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия», сообщили в Telegram-канале Москва: инвестиции и промышленность.

Известно, что в ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения промышленной кооперации, включая локализацию производств, обмен технологиями и совместную реализацию инвестиционных проектов.

На стенде правительства Москвы представлена высокотехнологичная продукция 15 столичных компаний, в том числе резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва». Также среди экспонатов представлен широкий спектр разработок: от роботов для телемониторинга до решений в области микроэлектроники и зарядной инфраструктуры для электромобилей.

Выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия» проходит в Ташкенте с 28 по 30 апреля. Мероприятие стало ключевой площадкой для развития торгово-промышленного сотрудничества между странами Центральной Азии и международными партнерами.