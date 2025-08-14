Стало известно, кто вместе с Путиным поедет на переговоры с Трампом

сегодня в 12:41

Лавров, Ушаков, Белоусов, Силуанов и Дмитриев примут участие в саммите на Аляске

Определен состав российской делегации, которая примет участие в саммите РФ и США на Аляске 15 августа, сообщает РИА Новости .

На переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа отправятся:

глава МИД РФ Сергей Лавров,

помощник российского главы Юрий Ушаков,

министр обороны России Андрей Белоусов,

министр финансов Антон Силуанов,

специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Сначала лидеры РФ и США проведут встречу тет-а-тет. Затем состоятся переговоры с участием делегаций.

Ранее стало известно, что встреча Путина и Трампа начнется в Анкоридже на Аляске в 11:30 по местному времени. Это 22:30 по Москве.