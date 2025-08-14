Стало известно, кто вместе с Путиным поедет на переговоры с Трампом

Лавров, Ушаков, Белоусов, Силуанов и Дмитриев примут участие в саммите на Аляске
Политика

Фото - © РИА Новости

Определен состав российской делегации, которая примет участие в саммите РФ и США на Аляске 15 августа, сообщает РИА Новости.

На переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа отправятся:

  • глава МИД РФ Сергей Лавров,
  • помощник российского главы Юрий Ушаков,
  • министр обороны России Андрей Белоусов,
  • министр финансов Антон Силуанов,
  • специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Сначала лидеры РФ и США проведут встречу тет-а-тет. Затем состоятся переговоры с участием делегаций.

Ранее стало известно, что встреча Путина и Трампа начнется в Анкоридже на Аляске в 11:30 по местному времени. Это 22:30 по Москве.