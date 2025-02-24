Стало известно, когда Украина сможет стать частью Евросоюза

Перспектива вступления Украины в Евросоюз в 2030-х годах вполне реалистична, но при соблюдении определенных условий. Такое мнение высказала посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова, пишет РИА Новости .

В беседе с журналистами EUobserver Матернова высказала мнение о реалистичности вступления Украины в европейское сообщество к 2030 году. Эту же временную перспективу обозначил и председатель Европейского совета Шарль Мишель в разговоре с немецким изданием Spiegel. Он подчеркнул сложность этого процесса и указал на необходимость выполнения всех установленных критериев. Мишель также обратил внимание на ситуацию с балканскими государствами, которые уже 20 лет находятся в очереди на членство в ЕС.

«Если будет достигнут справедливый и устойчивый мир, и она (Украина — ред.) продолжит реформы, думаю, это может произойти», — пояснила Матернова.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможное членство Украины в Евросоюзе. Он подчеркнул экономическую природу интеграционных процессов и отметил, что каждое государство самостоятельно принимает решение о вступлении в ЕС, руководствуясь своим суверенным правом.