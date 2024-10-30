Стало известно, как Украине и Африке пытаются поставить оружие из Венгрии

Иностранные разведки пытаются добиться того, чтобы Украине поставлялось оружие с военных предприятий Венгрии. Спецслужбы Будапешта вынуждены пресекать такие действия, сообщает ТАСС со ссылкой на Magyar Nemzet.

Журналисты утверждают, что соответствующую ситуацию обсуждали на закрытом заседании комитета по национальной безопасности парламента Венгрии. Глава комитета Золтан Шаш на этот счет заявил, что «иностранные граждане действительно пытаются повлиять на военно-промышленное производство в Венгрии».

По его словам, агенты разведок ведут такую деятельность как внутри НАТО, так и за пределами блока. Они хотят добиться поставок венгерских военного оборудования или оружия в зоны вооруженных конфликтов в Африке или на Украине.

Власти Венгрии с самого начала СВО отказались помогать Украине оружием или финансами на оборонные цели.

29 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер стали «главными заговорщиками» против правительства его страны.