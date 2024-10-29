Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X заявил, что первые лица Евросоюза вступили в заговор, чтобы создать в стране свое марионеточное правительство. Он назвал главными заговорщиками лидера Европейской народной партии (ЕНП) Манфреда Вебера и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, сообщает ТАСС .

Орбан заявил о наличии «отрытого заговора» против венгерского правительства. По его словам, в этом признались сами Вебер и фон дер Ляйен.

«Они признали, что их цель — заменить венгерское правительство новым „правительством яволь“ (Jawohl по-немецки значит „так точно“ или „есть“ — ред.), таким же, как нынешнее правительство в Польше», — написал премьер-министр страны.

Виктор Орбан заявил, что Венгрия не позволит воплотить эти планы в жизнь.