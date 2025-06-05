Стало известно, как Россия будет переходить к углеродной нейтральности

Эксперт Харыбина: до 2060 года Россия снизит выбросы на 160 тысяч тонн углерода

Младший научный сотрудник Университета «Сириус», лектор Общества «Знание» Анфиса Харыбина рассказала, какие меры по снижению выбросов парниковых газов и переходу к углеродной нейтральности уже приняты в России, а также почему климатическая повестка остается актуальной на фоне новых экономических приоритетов, сообщает «ФедералПресс» .

Как отметила эксперт, основной причиной изменения климата являются парниковые газы, образующиеся в результате промышленной деятельности, углекислый газ, метан, закись азота и водяной пар. Именно с этими выбросами сейчас активно борется современная климатическая политика.

Также стоит напомнить, что в 2015 году Россия присоединилась к Парижскому соглашению, в котором поставлена цель на удержание роста глобальной температуры в пределах 1,5 градуса. В 2021 году была утверждена стратегия низкоуглеродного развития до 2050 года, а в 2023 году указом президента была обновлена Климатическая доктрина, в которой поставлена цель достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года.

«Несмотря на поворот внешнеэкономической политики на Восток, климатическая повестка остается в фокусе. Россия фиксирует приверженность международным обязательствам и продолжает внутренние реформы», — добавила Харыбина.

Для реализации поставленных целей были разработаны и правовые механизмы, например, закон об ограничении выбросов и специальное регулирование. На базе этой инициативы был запущен Сахалинский климатический эксперимент, сейчас регион является экспериментальной площадкой по внедрению системы углеродного регулирования. По мнению эксперта, модель должна лечь в основу общероссийской практики и снизить выбросы почти на 160 тысяч тонн в пересчете на СО₂.