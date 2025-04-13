Стало известно, как Путин с Трампом и Си Цзиньпинем разделят мир на зоны влияния

Американское СМИ Newsweek опубликовало возможную карту раздела мира на зоны влияния между РФ, Соединенными Штатами и КНР. Журналисты считают, что урегулирование украинского кризиса может иметь некоторые сходства со встречей глав Советского Союза, США и Британии во время Ялтинской конференции в 1945 году, сообщает РИА Новости .

В соответствии с картой, в зоне влияния РФ может оказаться Европа, Турция, а также Закавказье. Соединенным Штатам «отойдут» Северная Америка с Гренландией.

Китай может расширить влияние на Юго-Восточную Азию, то есть, на Японию, Пакистан и Индию. Африка, Средняя Азия, Латинская Америка, Ближний Восток и Монголия не отнесены ни к чьей сфере влияния.

Ранее Times писало, что спецпосланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог якобы предложил разделить Украину на сферы влияния по аналогии с послевоенной Германией. Тогда часть государства находилась под контролем Европы, а часть у СССР.