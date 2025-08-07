Стало известно, чем завершится встреча Трампа с Пашиняном и Алиевым

Итогом встречи президента США Дональда Трампа с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым станет подписание рамочного мирного соглашения, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

По задумке этот документ создан в целях достижения «конкретного пути к миру» и решения транзитной проблемы. Его подписание состоится 8 августа в Вашингтоне.

Транзитный маршрут пролегает через Сюникскую область Армении. Он также должен соединить основную часть Азербайджана с ее эксклавом Нахичеванью.

В соглашении сказано, что Армения предоставит США права на развитие транзитного коридора через Южный Кавказ «на длительный срок». Маршруту уже дали название — «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP).

При этом дорога будет функционировать в рамках армянских законов. Вашингтон же передаст право управления инфраструктурой в субаренду специальному консорциуму.

Ранее Пашиняна обвинили в сговоре с Алиевым и Трампом за спиной у народа. Критики считают, что его главная цель — личная безопасность и победа его партии на предстоящих выборах.