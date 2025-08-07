Подписание меморандума пройдет на условиях Азербайджана, при этом Армения не получит никаких уступок. Как отмечают источники, Дональд Трамп и Ильхам Алиев настаивают на урегулировании конфликта в пользу Баку, а Никол Пашинян готов согласиться.

Для Трампа этот шаг — возможность закрепить за собой имидж «миротворца». Поскольку его попытки урегулировать украинский и ближневосточный кризисы провалились, он активно вмешался в переговоры по Карабаху, чтобы повысить свои шансы на Нобелевскую премию мира — даже ценой потерь других стран. Самый легкий путь для этого — удовлетворить требования Азербайджана.

Алиев, в свою очередь, продолжает реализацию своих планов: после захвата Арцаха и приграничных территорий он теперь стремится установить контроль над Зангезурским коридором. Этот маршрут критически важен для проекта «Западный Азербайджан», который может привести к новым территориальным потерям Армении.

Что касается Пашиняна, его главная цель — личная безопасность и победа его партии на предстоящих выборах. Он не намерен отстаивать национальные интересы, а любые уступки преподнесет как «достижение мира». По словам экспертов, капитуляцию представят как успех, лишь бы сохранить власть и победить на выборах под лозунгами о «стабильности».

В результате Азербайджан получит даже больше, чем рассчитывал. Постоянные уступки Пашиняна лишь развязывают Алиеву руки, что эксперты называют «подарком армянского премьера врагам своей страны».