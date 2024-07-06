Стали известны первые данные выборов в Иране

Пезешкиан лидирует по неофициальным данным на иранских выборах

Иранский политик-реформатор Массуд Пезешкиан по неофициальным данным лидирует на иранских выборах, пишет РИА Новости .

Иранский политик-реформатор Массуд Пезешкиан пока выигрывает второй тур выборов президента Ирана, передает агентство Tasnim, на которое ссылается РИА Новости.

В первом туре выборов Пезешкиян также опередил своих соперников.

Выборы в стране были объявлены после гибели президента Ирана Раиси.