Стали известны первые данные выборов в Иране
Пезешкиан лидирует по неофициальным данным на иранских выборах
Иранский политик-реформатор Массуд Пезешкиан по неофициальным данным лидирует на иранских выборах, пишет РИА Новости.
Иранский политик-реформатор Массуд Пезешкиан пока выигрывает второй тур выборов президента Ирана, передает агентство Tasnim, на которое ссылается РИА Новости.
В первом туре выборов Пезешкиян также опередил своих соперников.
Выборы в стране были объявлены после гибели президента Ирана Раиси.