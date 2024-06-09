Шесть политиков поборются за президентское кресло после гибели Эбрахима Раиси

Иран начал готовиться к внеочередным выборам лидера страны, после того, как 19 мая 2024 в авиакатастрофе погиб президент Эбрахим Раиси, пишет РИА Новости .

В финальный список агитационной кампании попали шесть политиков, которые поборются за право занять президентское кресло. В течение ближайших двух недель кандидаты в президенты представят избирателям свое видение на дальнейшее развитие Ирана.

«Предвыборная агитация кандидатов в президенты официально начата с даты объявления их имен министерством внутренних дел и закончится за 24 часа до начала голосования, то есть, в 8.00 (7.30 мск - ред.) утра 27 июня», — заявил представитель избирательного штаба страны Мохсен Эслами в эфире государственное телевидение Ирана IRIB.

В настоящее время обязанности президента Ирана исполняет первый вице-премьер страны Мохаммад Мохбер. Выборы назначены на 28 июня. Если потребуется второй тур голосования, его проведут 5 июля.

Ранее Иране состоялись похороны погибшего президента Эбрахима Раиси. В последний путь его проводили порядка 3 млн человек.