По информации издания The Financial Times, президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7 не только из-за раздражения французским коллегой Эммануэлем Макроном. Ему также была неинтересна встреча с главой киевского режима Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС .

В материале указано, что Трамп пояснил свой срочный вылет в Вашингтон тем, что должен заниматься разрешением ситуации на Ближнем Востоке. Он покинул саммит, не подписав даже проект совместного заявления по ирано-израильскому конфликту.

Позже глава США опроверг слова Макрона о том, что он покинул мероприятие, чтобы решить вопрос Ближнего Востока. Американский президент заявил, что коллега постоянно понимает его неправильно.

Ранее политолог и историк Сергей Станкевич отметил, что на саммите G7 случилось то, чего Киев так старался избежать. Он также рассказал, как Украина будет выходить из ситуации.