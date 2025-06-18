Политолог рассказал, как G7 разочаровал Зеленского не и принес Украине поддержки

Политолог и историк Сергей Станкевич отметил, что на саммите G7 случилось то, чего Киев так старался избежать. Он также рассказал, как Украина будет выходить из ситуации, сообщил «Царьград».

По словам Станкевича, во время встречи «Большой семерки», куда приехал Владимир Зеленский, стало заметно его подавленное состояние. По данным The Guardian, он с явной грустью просил у западных партнеров военную помощь. Однако ключевая встреча с Дональдом Трампом так и не состоялась, что стало серьезным ударом. Кроме того, США заблокировали совместное заявление, из-за чего украинская делегация осталась разочарована и назвала поездку «бесполезной».

Как ранее писала NYT, Трамп на саммите открыто демонстрировал пророссийскую позицию. Он провел в Кананаскисе меньше 10 часов и за это время заявил, что не планирует ужесточать санкции против Москвы, надеясь на урегулирование конфликта на Украине. Вскоре после этого Зеленский покинул саммит, так и не пообщавшись с американским лидером.

Подробнее о ситуации рассказал политолог Сергей Станкевич. По его словам, Зеленский достиг переломного момента: теперь ясно, что Трамп больше не будет его поддерживать.

«Зеленский действительно прошёл определенный рубеж на этом саммите. Стало ясно, что Трамп не будет дальше ему покровительствовать. Трамп его как политического клиента списал, отдалил от себя. Зеленский теперь вынужден перезаключить клиентский контракт. США для него не партнер и опекун на какое-то время. А новый контракт клиентский нужно подписывать по принципу контракта all-inclusive, когда дают оружие, деньги и всячески опекают политически», — отметил Станкевич.

Канада пообещала Киеву $2 млрд, но в виде займа, сроки и условия которого пока неясны. Очевидно, что возвращать эти деньги никто не собирается, так что жест можно считать просто формальностью. Никто из участников саммита не выступил в поддержку Зеленского.

«Ему придется теперь с этим жить», — резюмировал Станкевич.

Как ранее подчеркнул политолог Марков, нельзя считать саммит G7 совершенно бесполезным для Украины. По его мнению, Зеленский уехал с G7 без поддержки США, но с деньгами Европы.