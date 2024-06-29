Стали известны лидеры президентской гонки в Иране

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Масуд Пезешкиян опережает соперников на иранских выборах с 42,6% процентами, пишет ТАСС .

Согласно предварительным данным подсчета голосов, Пезешкиян набирает 42,6% голосов, Джалили — 38,8%, указывает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

Выборы в стране были объявлены после гибели президента Ирана Раиси.

Ранее в субботу два человека погибли, пятеро были ранены в Иране при обстреле неизвестными машины избирательной комиссии.