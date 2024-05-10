Стали известны кандидатуры на пост главы Счетной палаты РФ
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Председатель Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко направила главе государства Владимиру Путину список кандидатур на должность главы Счетной палаты.
Согласно решению Совета палаты СФ, в список вошли глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, замруководителя контрольного управления администрации президента РФ Борис Ковальчук и и.о. председателя Счетной палаты Галина Изотова.
«Ожидаем представление президента для назначения на должность», — написала Матвиенко в своем Telegram-канале.
Она добавила, что верхняя палата парламента готова рассмотреть в установленном порядке и принять постановление.
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что президент РФ Владимир Путин внес в ГД кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны. Кабмин под руководством Мишустина сложил полномочия после инаугурации президента.