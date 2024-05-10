Стали известны кандидатуры на пост главы Счетной палаты РФ

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Матвиенко: в списке кандидатур на должность главы Счетной палаты РФ три фамилии

Согласно решению Совета палаты СФ, в список вошли глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, замруководителя контрольного управления администрации президента РФ Борис Ковальчук и и.о. председателя Счетной палаты Галина Изотова.

«Ожидаем представление президента для назначения на должность», — написала Матвиенко в своем Telegram-канале.

Она добавила, что верхняя палата парламента готова рассмотреть в установленном порядке и принять постановление.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что президент РФ Владимир Путин внес в ГД кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны. Кабмин под руководством Мишустина сложил полномочия после инаугурации президента.