Стали известны изменения в санкционном списке США касательно граждан РФ

США внесли в санкционные списки по РФ четыре физлица

США расширили санкционные список по РФ. Под ограничения попали 4 физлица, 3 юрлица и один сухогруз, сообщает ТАСС .

В черном списке оказались Юрий Беляков, Вячеслав Виданов, Ушанг Гайрат, Сохраб Гайрат, а также фирмы ООО «Эдисон», ООО «Колибри Групп» и ООО «Скай Фрейм». Кроме того, в перечне представлен сухогруз AM Theseus.

Указанные физлица и компании были внесены в санкционный список под предлогом борьбы с терроризмом.

Между тем Минфин США убрал из санкционного списка по РФ супругу Бориса Ротенберга Карину. Женщину внесли в перечень после начала СВО, в марте 2022 года.

Минфин США тогда не пояснил свое решение по поводу включения Карины Ротенберг в черный список.

Ранее Вашингтон временно приостановил ограничения, которые вводились против главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева. Это было сделано для того, чтобы российский переговорщик смог получить визу в США.