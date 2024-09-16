Стала известна цель увеличения численности Вооруженных сил РФ

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что увеличение штатной численности военнослужащих Вооруженных сил РФ необходимо для защиты государственного суверенитета в условиях современной международной обстановки, пишет «Абзац» .

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому штатная численность Вооруженных сил РФ увеличивается на 137 тыс. военнослужащих, до 2 млн 39 тыс. 758 человек.

«Современные вызовы говорят о том, что теми силами, которые у нас были, тяжело выполнять наложенные на ВС РФ обязанности. Война — дело счетное», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что данного числа штатных военнослужащих будет достаточно, чтобы не возникало прецедентов для проведения всеобщей мобилизации в стране. При этом Вооруженные силы РФ укомплектованы по нормам мирного времени.

Депутат Госдумы добавил, что увеличение численности ВС РФ позволит создать современную контрактную армию с учетом опыта проведения СВО, операций на территории Сирии и военных операций Военно-морского флота России.