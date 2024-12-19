Стала известна реакция украинской Рады на заявление Путина о переговорах

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия готова вести переговоры только с легитимными органами власти, сообщает украинское издание «Политика Страны» .

Стефанчук отметил, что его позиция по этому вопросу не изменилась. По его словам, Киев будет вести переговоры только на своих условиях.

Он назвал Украину жертвой конфликта. Киев готов заключать мир только на своих условиях, добавил Стефанчук.

Ранее Путин отметил, что Россия готова вести переговоры с Украиной. Однако подписывать любые договоры РФ будет только с легитимной властью, имея в виду Раду и ее председателя.