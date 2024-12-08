Стала известна причина госпитализации Додика

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Президент Республики Сербской Милорад Додик доставлен в больницу для внутриполостной операции, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президента увезли в больницу с острыми болями, указано в публикации.

«Президенту Додику предстоит операция на пищеводе и желудке», — говорится в сообщении.

В феврале Додик встречался с президентом России Владимиром Путиным и назвал его «лучшим человеком в политике». Додик также участвовал в саммите БРИКС в Казани и Додик заявлял, что российский лидер не дал Западу разделить Россию на несколько частей.