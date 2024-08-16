Стал известен уровень доверия россиян Путину за последнюю неделю

сегодня в 16:17

Уровень доверия россиян главе государства Владимиру Путину превысил 80%. Рейтинги оценки работы политиков, госинститутов и партий опубликовали на сайте ВЦИОМ .

Деятельность президента РФ в период с 5 по 11 августа одобряют 77,1% опрошенных. Прирост рейтинга за 7 дней составляет 0,2 пункта.

Путину доверяют 80,8% респондентов. За неделю прирост рейтинга по этому показателю составил 1 пункт.

Ранее российский лидер оценил возможность переговоров с Украиной на фоне атаки на Курскую область. Президент РФ отметил, что шансов на диалог с киевским режимом почти нет.