Путин оценил возможность переговоров с Украиной на фоне атаки на Курскую область

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Путин: шансов на переговоры с Украиной после атаки под Курском практически нет

Президент РФ Владимир Путин оценил перспективы переговоров с Украиной на фоне атаки ВСУ на Курскую область, сообщает РИА Новости .

По его словам, шансов на проведение переговоров по решению конфликта на Украине практически нет. Глава государства отметил, что ситуацию усугубили удары ВСУ по мирным гражданам.

«О каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным?» — заявил российский лидер.

Ранее задержанный в Курской области украинский военнослужащий рассказал, что ВСУ приказали расстреливать мирных жителей, если они попытаются оказать сопротивление.