СССР юридически существует, рассказал советник Путина

Специалисты считают, что СССР «юридически где-то существует» и продолжает существовать, заявил советник президента России Антон Кобяков на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). В таком случае, по его словам, конфликт на Украине можно рассматривать как «внутренний процесс», сообщает «Фонтанка» .

«Интересно и другое, об этом также была любопытная дискуссия на форуме. СССР ведь юридически где-то существует. И продолжает существовать. Так давно, еще с 1990-х годов, говорят специалисты по конституционному праву, в том числе стран Запада», — сказал советник президента Владимира Путина на итоговой пресс-конференции ПМЮФ-2025.

По мнению Кобякова, эксперты настаивают на юридическом существовании Советского Союза, потому что процедура «так называемого роспуска СССР» прошла с нарушениями. Если советское государство не распалось, то «логически и с правовой точки зрения получается, что украинский кризис — это внутренний процесс», полагает президентский советник.

Кобяков также назвал заключение Беловежского соглашения о создании СНГ «странным мероприятием».

Ранее на ПМЮФ выступил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который высказался об изъятии российских государственных активов за границей.