Медведев считает хищение активов РФ актом агрессии и поводом для войны

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что изъятие госактивов за границей может рассматриваться страной как законный повод для объявления войны. Об этом сообщает ТАСС .

«Мы будем вынуждены принимать ответные меры в соответствии с принципом взаимности», — сказал Медведев на пленарной сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Он напомнил, что ранее глава государства Владимир Путин подписал указ. Касающийся изъятия активов США и потворствующих им лиц. Запред Совбеза также анонсировал законодательные изменения, которые планирует принять в стране в развитие данного документа.

Кроме того, он назвал порядок, основанный на правилах, суррогатом для гегемонии США, которые стремятся закрепить право силы в мире только за собой и своими союзниками.

Ранее Вашингтон отказался считать воровством использование доходов от замороженных российских активов. Власти США отметили, что деньги РФ находятся в европейском депозитарии как наличность, принося ему доходы, поэтому юрпроблем в связи с этим якобы нет.