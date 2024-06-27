Медведев считает хищение активов РФ актом агрессии и поводом для войны
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что изъятие госактивов за границей может рассматриваться страной как законный повод для объявления войны. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы будем вынуждены принимать ответные меры в соответствии с принципом взаимности», — сказал Медведев на пленарной сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
Он напомнил, что ранее глава государства Владимир Путин подписал указ. Касающийся изъятия активов США и потворствующих им лиц. Запред Совбеза также анонсировал законодательные изменения, которые планирует принять в стране в развитие данного документа.
Кроме того, он назвал порядок, основанный на правилах, суррогатом для гегемонии США, которые стремятся закрепить право силы в мире только за собой и своими союзниками.
Ранее Вашингтон отказался считать воровством использование доходов от замороженных российских активов. Власти США отметили, что деньги РФ находятся в европейском депозитарии как наличность, принося ему доходы, поэтому юрпроблем в связи с этим якобы нет.