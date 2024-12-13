США запустили гиперзвуковую ракету

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США успешно испытали гиперзвуковую ракету, сообщает РИА Новости о ссылкой за заявление Пентагона.

«Успешно совершен тестовый запуск конвенциональной гиперзвуковой ракеты, запущенной с мыса Канаверал во Флориде», — указано в сообщении американского военного ведомства.

Отмечается, что это второй успешный тест подобного вида оружия в 2024 году.

Параметры ракеты не сообщаются.Также не известна дата проведенного испытания.

Ранее в соцсетях распространили кадры якобы полета российской ракеты "Орешник".