США запустили гиперзвуковую ракету Electron

сегодня в 23:22

Ракета легкого класса Electron стартовала с космодрома NASA Уоллопс в Вирджинии и успешно вывела секретный аппарат на суборбитальную траекторию. Как сообщила компания-разработчик, отделение полезной нагрузки произошло на высоте 80 км.

Программа HASTE, реализуемая по заказу Агентства по противоракетной обороне США, направлена на «продвижение национальных интересов по защите отечества».

Это уже шестой подобный испытательный пуск: первые три состоялись в 2023 году, еще два — в сентябре 2024 года. Детали миссии и результаты полета не разглашаются.

Двухступенчатая ракета Electron способна выводить до 700 кг полезной нагрузки и активно используется для коммерческих и государственных запусков.

