сегодня в 22:17

США заявляют о прорыве в переговорах по Украине

Администрация Белого дома добилась существенного прогресса в переговорах с Киевом и союзниками по НАТО во время закрытых консультаций в Великобритании, сообщает ТАСС .

Как написал в своём аккаунте X журналист Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, многочасовые обсуждения позволили приблизиться к реализации цели президента США Дональда Трампа — прекращению войны на Украине.

«Сегодняшние переговоры стали важным шагом перед саммитом Трампа и Путина, который пройдёт 15 августа на Аляске», — отметил Равид.

Ранее Axios, ссылаясь на информированные источники, сообщал о подготовке совместной позиции Вашингтона, Киева и европейских стран в преддверии ключевой встречи лидеров.

Дональд Трамп подтвердил дату и место переговоров, а помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что главной темой станет поиск долгосрочного мирного решения украинского кризиса. При этом Кремль рассчитывает, что следующая встреча двух президентов состоится уже на российской территории.