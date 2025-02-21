США вывели Европу из летаргического сна

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Европе нужно как можно скорее научиться самостоятельно принимать решения и действовать, так как последними действиями США сместили свой интерес на Тихоокеанский регион и вывели ЕС из летаргического сна, пишет РИА Новости .

«Если целью США было вывести (последними заявлениями и действиями новой администрации — ред.) Европу из летаргического сна, то им это удалось. И поскольку внимание США смещается на Тихоокеанский регион, мы должны как можно быстрее научиться самостоятельно принимать решения и действовать», — заявил Павел.

Чешский лидер считает, что последние высказывания американского президента Дональда Трампа можно расценить, как импульсы для Европы, которая должна стать самостоятельной.

Павел подчеркнул важность европейской самодостаточности в вопросах безопасности. По его словам, Европе необходимо развивать собственный оборонный потенциал, не полагаясь исключительно на поддержку заокеанских партнеров. Он выразил уверенность, что даже убежденные сторонники нерушимости трансатлантического партнерства на сегодняшний день признают возможность перемен в этих отношениях.

При этом Павел особо подчеркнул, что стремление Европы к большей автономии в сфере безопасности не подразумевает неизбежного разрыва с США или развала Североатлантического альянса. Речь идет скорее о повышении уровня европейской ответственности за собственную защиту при сохранении существующих партнерских связей.