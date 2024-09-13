США вводит санкции в рамках обвинений против RT

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон вводит санкции против трех структур и двух человек из-за «вмешательства в дела Молдавии в преддверии выборов» в рамках обвинений против RT, сообщает РБК .

Он отметил, что Соединенные Штаты, Британия и Канада запускают «дипломатическую кампанию» против «RT и других агентов российского влияния».

США призвали своих союзников ограничить деятельность телеканала.

По его словам, телеканал якобы использует «финансируемые и направляемые Москвой платформы» для разжигания беспорядков в этой стране, сообщает RT.

Ранее американский Минфин ввел санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня», РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Под рестрикции попал ряд топ-менеджеров RT, включая главреда Маргариту Симоньян. По мнению Вашингтона, фигуранты списка участвовали в кампании по дезинформации для вмешательства в выборы президента США.