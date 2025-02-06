США введут ограничения против Международного уголовного суда

сегодня в 22:31

NBC: Трамп подпишет указ о санкциях против МУС

Президент США Дональд Трамп намерен утвердить указ о санкциях против Международного уголовного суда, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC News.

Меры будут приняты из-за действий МУС в отношении политического руководства Израиля, указано в публикации.

В ограничений финансовые и визовые санкции против членов МУС и их семей.

МУС выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галланта 21 ноября за военные и гуманитарные преступления в ходе столкновений в Ливии и секторе Газа.

Россия не признает легитимность решений Гаагского суда.