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США в ООН решили не обвинять РФ в начале конфликта на Украине

США новым проектом резолюции Генассамблеи ООН решили не возлагать на Россию вину за начало конфликта на Украине, сообщают РИА Новости .

Согласно документу, США, отказавшись от соавторства проекта антироссийской резолюции, предложили свою нейтральную. Там они заявляют, что скорбят о гибели людей во время этого конфликта.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия не виновата в возникновении конфликта на Украине.

По его словам, за это несут ответственность украинский президент Владимир Зеленский и экс-лидер США Джо Байден.