США в ООН решили не обвинять РФ в начале конфликта на Украине
США новым проектом резолюции Генассамблеи ООН решили не возлагать на Россию вину за начало конфликта на Украине, сообщают РИА Новости.
Согласно документу, США, отказавшись от соавторства проекта антироссийской резолюции, предложили свою нейтральную. Там они заявляют, что скорбят о гибели людей во время этого конфликта.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия не виновата в возникновении конфликта на Украине.
По его словам, за это несут ответственность украинский президент Владимир Зеленский и экс-лидер США Джо Байден.