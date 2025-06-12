США увидели формат будущего мира на Украине, заявил Келлог

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты сопоставили проекты мирных соглашений от Украины и РФ и понимают, как может выглядеть окончательное урегулирование конфликта между двумя странами, сообщает РИА Новости .

«Мы взяли украинский вариант, затем получили российский — они называют его меморандумом. Мы совместили оба документа и спросили себя, как их можно объединить, чтобы прийти к итоговому результату», — отметил он.

По его словам, мирное соглашение возможно. «Мы считаем, что это достижимо — в том смысле, что можно прийти к миру», — подчеркнул Келлог.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в очередной раз пообщались по телефону 4 июня.

Путин и Трамп общались более одного часа. В ходе диалога стороны успели обсудить ряд важных вопросов, в том числе украинский конфликт, однако тема меморандумов не поднималась. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Путин предупредил Трампа о том, что ответит Украине за удар по российским аэродромам, который она нанесла 1 июня. В свою очередь Трамп отметил, что Киев не предупреждал Белый дом о своих намерениях совершить такое действие.