По информации отечественной разведки, американские власти при помощи новой провокации Украины с ударом по детскому учреждению планируют усилить натиск на Северную Корею и Иран, обвинить их в поставках РФ баллистических ракет. Об этом сообщает ТАСС .

Так, американцы после провокации будут утверждать, что именно такие боеприпасы применяли ВС РФ при нанесении ударов по детскому учреждению на территории Украины.

В пресс-бюро Службы внешней разведки России уточнили, что американский госсекретарь Энтони Блинкен уже призвал ЕС подготовить новые санкции против Ирана и КНДР за то, что они поставляют вооружение российской армии.

США сейчас подводит Европу к тому, чтобы она сразу же и очень жестко отреагировала на готовящийся инцидент, осудив за него Россию и ее партнеров.

Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил, зачем ВСУ устроили провокацию в Курской области. Глава государства считает, что так противник хотел остановить наступление российских войск в Донбассе, но ему не удалось добиться этой цели.