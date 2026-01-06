США требуют от временного лидера Венесуэлы смены курса в пользу США

сегодня в 04:51

Вашингтон рассчитывает на проведение выборов и уход Родригес в отставку

Администрация президента США Дональда Трампа выдвинула временному лидеру Венесуэлы Делси Родригес ряд требований, направленных на изменение внешней и внутренней политики Каракаса в пользу Вашингтона, сообщает РБК .

Согласно Politico, от Родригес ожидают прекращения наркотрафика, высылки из страны иранских и кубинских специалистов, а также остановки поставок нефти противникам США.

Американские чиновники также надеются, что Родригес, несмотря на ее социалистические взгляды и лояльность свергнутому Николасу Мадуро, будет содействовать организации свободных выборов и в конечном итоге уйдет с поста.

В качестве стимулов США рассматривают возможность снятия санкций и разблокировки ее активов за рубежом.

Бывший спецпредставитель по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон обладает «огромным влиянием», доказательством чему стал захват Мадуро в центре Каракаса. Мадуро, находящийся под стражей в США, продолжает считать себя законным президентом Венесуэлы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.