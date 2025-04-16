США свернули финансирование «мягкой силы» в постсоветских странах

Госдепартамент США принял решение о прекращении 139 программ финансирования в различных странах, включая ряд постсоветских государств, на 9 млн долларов, пишет ТАСС .

Среди отмененных инициатив — многомиллионные проекты по развитию гражданского общества и медиа в Беларуси, Молдове, Армении, Узбекистане и Кыргызстане.

Это 750 тысяч долларов на программу «устойчивости гражданского общества» в Кыргызстан, 2 млн долларов — продвижение «демократической культуры» в Армении, 2,5 млн — развитие «критического гражданского участия» в Узбекистане, 2 млн — поддержка «устойчивой журналистики» в Молдове, 2,4 млн — борьба с «дезинформацией через креативный контент» в Беларуси.

Этот шаг отражает пересмотр приоритетов американской внешней политики в регионе. Аналитики связывают сокращение финансирования с переоценкой эффективности «мягкой силы» США на постсоветском пространстве, где многие подобные программы не принесли ожидаемых результатов.

Ранее сообщалось о возобновлении шести программ в рамках USAID.