США столкнулись с кризисом подготовки солдат к работе с дронами

Американская армия оказалась не готова к реалиям современного конфликта, где дроны играют ключевую роль — такие выводы содержатся в расследовании CNN, сообщает RT .

По данным телеканала, большинство солдат США не обладают необходимыми навыками для эффективного применения беспилотников в боевых условиях, а промышленность не способна обеспечить массовое производство доступных и надежных систем.

Украинский конфликт стал тревожным сигналом для Пентагона: пока США делали ставку на дорогое высокотехнологичное оружие (истребители пятого поколения, умные ракеты), война перешла в эпоху массового использования дешёвых дронов, которые могут производиться тысячами и быстро адаптироваться к меняющейся тактике.

Главная проблема — двойной разрыв между потребностями армии и возможностями промышленности. С одной стороны, солдаты проходят сокращённые курсы подготовки, не учитывающие особенности высокоинтенсивного конфликта, где дроны становятся основными разведчиками, ударными платформами и даже средствами электронной борьбы. С другой — американские производители не могут быстро нарастить выпуск из-за зависимости от китайских компонентов и жёстких требований безопасности. Национальные аналоги микросхем, аккумуляторов и оптики обходятся в разы дороже, а система военных закупок требует многолетних испытаний даже для простых моделей дронов.

Эксперты отмечают, что Пентагону потребуются годы, чтобы преодолеть это отставание. Украина и Россия уже отработали тактику группового применения дронов, создания «роев» и интеграции с артиллерией, тогда как США только начинают учиться на этих уроках. Ситуацию усугубляет бюрократия: контракты с такими компаниями, как Anduril или Skydio, движутся медленно, а армия продолжает закупать системы, которые морально устаревают ещё до поступления в войска. Это ставит под вопрос способность США вести затяжной конфликт высокой интенсивности — даже при превосходстве в традиционных вооружениях война может быть проиграна в беспилотном измерении.

Ранее издание New York Times в своей публикации признало создание в России полноценной «империи дронов».