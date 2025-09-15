Американское издание New York Times в своей публикации признало создание в России полноценной «империи дронов», отмечая масштабную мобилизацию государственных и частных ресурсов для развития беспилотных технологий, сообщает РИА Новости .

«Российское правительство на высшем уровне дало понять, что беспилотники — важнейший приоритет для страны, которая мобилизовала государственные и частные ресурсы для создания „империи дронов“», — констатируют журналисты.

Особое внимание западные обозреватели уделяют эффективности российских беспилотных подразделений. Как отмечает Forbes, украинские военные сталкиваются с серьезными проблемами из-за постоянных ударов российских дронов. Издание выделяет работу подразделения «Рубикон», чьи операторы существенно осложнили логистику ВСУ, назвав его одним из самых эффективных на фронте.

Замминистра обороны Алексей Криворучко на недавнем заседании коллегии ведомства сообщил, что испытательный центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» за год уничтожил в зоне СВО четыре тысячи единиц техники связи, средств радиоэлектронной борьбы и радиолокационных станций, а также подавил более 44 тысяч FPV-дронов противника.