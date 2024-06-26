США сравнили саммит в Швейцарии с кучей навоза не на пустом месте — политолог

Делегация США сравнила саммит по Украине в Швейцарии с кучей навоза не на пустом месте, сообщи РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Евгений Федоришин.

«Символическое отождествление саммита в Швейцарии с незамысловатой субстанцией, очевидно, стало чуть ли не самым запоминающимся фактом для американской делегации в ходе всего мероприятия», — сказал политолог.

По словам эксперта, если пытаться найти зерно рациональности в сложившейся ситуации, то можно предположить, что своей негативной оценкой саммита США подчеркнули необходимость дополнительных усилий для достижения прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Но то, как это было организовано в Швейцарии, вовсе не соответствует этим усилиям.

Подобные негативные оценки саммитов подчеркивают важность качественной организации и проведения мероприятий такого масштаба. Необходимо учитывать все аспекты — от подготовки до участия ключевых сторон конфликта. Только так можно достичь реального и эффективного продвижения в решении сложных международных проблем.

«Думаю, что на новом мероприятии и только при участии России будут достигнуты условия для конструктивного диалога и успешного урегулирования конфликта на Украине», — обозначил Федоришин.