США создали «цифровой Форт Нокс»
Трамп подписал указ о стратегическом резерве биткоина
Фото - © Фотобанк Лори
Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании государственного стратегического резерва биткоина, сообщает РИА Новости.
Стратегический американский резерв цифровой валюты составят около 200 тыс монет, конфискованных правительством США в рамках гражданских или уголовных судов.
Продавать биткоины из «цифрового Форт-Нокса» не будут, это будет своего рода крипторезерв, передает агентство слова назначенного Трампом «криптоцаря» Белого дома, миллиардера и государственного функционера Дэвида Сакса. Таким образом, Вашингтон может сберечь порядка 17 млрд долларов.
Ранее сообщалось о резком падении биткоина на 10%. Курс криптовалюты колеблется в районе 85 тысяч долларов.