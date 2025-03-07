США создали «цифровой Форт Нокс»

Стратегический американский резерв цифровой валюты составят около 200 тыс монет, конфискованных правительством США в рамках гражданских или уголовных судов.

Продавать биткоины из «цифрового Форт-Нокса» не будут, это будет своего рода крипторезерв, передает агентство слова назначенного Трампом «криптоцаря» Белого дома, миллиардера и государственного функционера Дэвида Сакса. Таким образом, Вашингтон может сберечь порядка 17 млрд долларов.

Ранее сообщалось о резком падении биткоина на 10%. Курс криптовалюты колеблется в районе 85 тысяч долларов.