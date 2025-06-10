США сократят средства в бюджете на закупку вооружений для Украины в 2026 году

Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет заявил, что Вашингтон сократит средства в бюджете на следующий финансовый год, предназначенные для закупки нового вооружения для поставки Украине, сообщает РИА Новости .

«В этом бюджете есть сокращение. Знаете, нынешняя администрация придерживается очень отличающегося взгляда на данный конфликт», — ответил глава Пентагона на вопрос о бюджете на закупку вооружений для Киева в 2026 году.

Хегсет добавил, что урегулирование российско-украинского конфликта путем мирных переговоров отвечает интересам не только Москвы и Киева, но и Вашингтона.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал траты администрации экс-президента Соединенных Штатов Джо Байдена на военные нужды Украины.