США сократят средства в бюджете на закупку вооружений для Украины в 2026 году
Фото - © Фотобанк Лори
Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет заявил, что Вашингтон сократит средства в бюджете на следующий финансовый год, предназначенные для закупки нового вооружения для поставки Украине, сообщает РИА Новости.
«В этом бюджете есть сокращение. Знаете, нынешняя администрация придерживается очень отличающегося взгляда на данный конфликт», — ответил глава Пентагона на вопрос о бюджете на закупку вооружений для Киева в 2026 году.
Хегсет добавил, что урегулирование российско-украинского конфликта путем мирных переговоров отвечает интересам не только Москвы и Киева, но и Вашингтона.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал траты администрации экс-президента Соединенных Штатов Джо Байдена на военные нужды Украины.