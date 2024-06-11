США сняли запрет на поставки оружия украинским националистам

сегодня в 04:04

Администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону «Азов»*, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.

Решение принято в Госдепе США, бригада прошла проверку на соответствие критериям закона, указывает издание.

При этом законы США запрещают оказание американской военной помощи военным формированиям, уличенным в тяжких нарушениях прав человека.

Вашингтон не обнаружил «никаких доказательств» того, что «азовцы» «серьёзно нарушали человеческие права», пишут авторы материала.

* признан террористическим, запрещен в России