США сняли запрет на поставки оружия украинским националистам
Вашингтон одобрил военную помощь батальону «Азов»*
Администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону «Азов»*, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.
Решение принято в Госдепе США, бригада прошла проверку на соответствие критериям закона, указывает издание.
При этом законы США запрещают оказание американской военной помощи военным формированиям, уличенным в тяжких нарушениях прав человека.
Вашингтон не обнаружил «никаких доказательств» того, что «азовцы» «серьёзно нарушали человеческие права», пишут авторы материала.
* признан террористическим, запрещен в России