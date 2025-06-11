США разрешили добровольную эвакуацию семей военных с Ближнего Востока

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Это решение связано с резким ухудшением обстановки в регионе, где уже 18 месяцев продолжается конфликт в Газе, усиливающий противостояние между проиранскими группировками и коалицией США-Израиль.

Представитель Пентагона подчеркнул, что защита военных и их семей остается абсолютным приоритетом. Все решения принимаются на основе оперативного мониторинга угроз.

Параллельно рассматривается сокращение персонала посольства в Ираке и временный вывод семей военных из Бахрейна. Эти меры, как отмечают эксперты, свидетельствуют о подготовке Вашингтона к возможному расширению зоны конфликта.

Напряженность уже отразилась на мировых рынках: нефть Brent дорожает, приближаясь к $70 за баррель.