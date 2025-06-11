Нефть дорожает на фоне рисков регионального конфликта Израиля и Ирана

сегодня в 23:03

Госдепартамент США подтвердил планы по сокращению численности сотрудников посольства в Ираке, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Reuters.

Эвакуация будет проводиться коммерческими рейсами с возможным привлечением военных транспортов при необходимости. Решение принято после очередной оценки угроз безопасности американскому персоналу в регионе.

Обострение ситуации совпало с 18-месячным конфликтом в Газе, усиливающим противостояние между США/Израилем и проиранскими группировками.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли подчеркнула, что подобные кадровые перестановки являются стандартной практикой. Однако рынки отреагировали мгновенно: цены на нефть марки Brent приблизились к психологической отметке в 70 долларов за баррель, отражая опасения инвесторов перед потенциальным расширением зоны конфликта.