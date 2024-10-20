США расследуют утечку секретной информации об ответном ударе Израиля по Ирану

США расследуют утечку в сеть секретных разведданных о подготовке Израиля к удару по Ирану, сообщает RT .

Документы начали распространяться в сети 18 октября.

Как сообщает CNN, в одном из документов, есть информация планах Израиля, которые включают перемещение боеприпасов.

В другом документе описываются учения израильских ВВС с использованием ракет класса «воздух-земля».

На них стоит гриф «совершенно секретно» и маркировка, которая указывает на то, что ознакомиться с этими данными могут только члены разведывательного альянса «Пять глаз».

Ранее экс-секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Ростами заявил, что в распоряжении Ирана есть оружие, которое мощнее ядерного. Он также утверждает, что Тегеран имеет «огромные секретные возможности» в вопросе вооружений.