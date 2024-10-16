«Мощнее ядерного»: Иран заявил об обладании «секретным оружием»

Экс-секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Ростами заявил, что в распоряжении Ирана есть оружие, которое мощнее ядерного. Он также утверждает, что Тегеран имеет «огромные секретные возможности» в вопросе вооружений, сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство Asriran.

«Я открыто заявляю, что у Ирана есть намного более мощные вооружения, чем ядерное оружие», — сказал бывший секретарь КСИР.

Ростами также заверил, что у Ирана имеются «секретные возможности» в военной сфере, которые республика смогла самостоятельно развить за последние 10 лет.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его страна ведет войну против трех государств — России, Ирана и Северной Кореи. С таким заявлением он выступил в ходе презентации в Верховной раде своего плана по урегулированию конфликта на Украине.