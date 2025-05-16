США рассказали, когда начнут переговоры о сокращении своего контингента в Европе

К концу 2025 года США начнут переговоры о сокращении своего контингента в Европе

Не раньше конца года Америка планирует начать с европейскими союзниками переговоры о сокращении численности контингента США на территории Европы. Об этом заявил посол в НАТО Мэтью Уитакер, пишет РБК .

«После саммита, примерно в конце года, мы собираемся начать переговоры… Все наши союзники к этому готовы», — заявил Уитакер.

В феврале 2025 года глава оборонного ведомства Соединенных Штатов Пит Хегсет довел до сведения партнеров по Североатлантическому альянсу, что Америка вынуждена пересмотреть свои стратегические приоритеты. По его словам, непростая геополитическая обстановка не позволяет Вашингтону рассматривать европейскую безопасность как ключевое направление своей политики.

Именно поэтому США задумались о сокращении своего контингента в Европе. На момент публикации заметки неизвестно, ведутся ли какие-то подготовительные работы к обозначенным переговорам или нет.