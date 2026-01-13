США провели тайную встречу с экс-наследным принцем Ирана

Встреча состоялась 10–11 января, и ее главной темой стали массовые протесты, охватившие Исламскую Республику. По информации издания Axios, это первый прямой контакт высокого уровня между представителями администрации Трампа и иранской оппозицией с момента начала волнений.

В ходе беседы стороны обсуждали возможные сценарии развития событий, причем Резу Пехлеви рассматривают как потенциального «переходного» лидера на случай краха нынешнего иранского режима.

В тот же день президент США Дональд Трамп публично выступил с жесткой речью в поддержку протестующих в Иране, призвав их захватывать государственные учреждения. Он объявил об отмене всех запланированных контактов с официальными властями Ирана «до тех пор, пока бессмысленное убийство протестующих не прекратится». Трамп также заявил, что помощь демонстрантам «уже в пути».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.